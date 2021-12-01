Amerika ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya’da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığında 30 Kasım ve 1 Aralık’ta gerçekleşti. İki günlük toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirdi.