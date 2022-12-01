Amerika ile kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları değerlendirildi.

‘Operasyonlar, BM anlaşmasının meşru müdafaa hakları kapsamında yapılıyor’

Görüşmede, Türkiye ve ABD’nin iki önemli müttefik olduğunu vurgulayan Akar, terörle mücadele operasyonlarının Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında yapıldığını anlattı.

Terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını dile getiren Akar, bu kapsamda Türkiye’nin DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

Bakan Akar ayrıca, terörle mücadele operasyonlarında tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.