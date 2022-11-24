Amerika ile kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jeff Flake ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile görüştü.

Görüşmenin zamanlaması kritik. Zira TSK hafta sonunda Irak ve Suriye’nin kuzeyine Pençe-Kılıç Harekatı düzenlemiş, ardından da Suriye’nin kuzeyine kara harekatı gündeme gelmişti.

Suriye’nin kuzeyine kara harekatı düzenlenecek mi?” sorusuna yanıt aranırken, Ankara-Washington hattında önemli bir görüşme gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Flake ile bakanlıkta görüştü.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i kabul etti.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/PIUfsKyXMZ

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2022

Görüşmenin zamanlaması kritik. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hafta sonunda Irak ve Suriye’nin kuzeyine Pençe-Kılıç Harekatı düzenlemiş, ardından da Suriye’nin kuzeyine kara harekatı gündeme gelmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada ise, Suriye’deki gelişmelerin izlediği belirtilerek, gerilimin düşürülmesi çağrısı yapılmıştı.

Dün de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi yaparak, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.