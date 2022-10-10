Amerika ile Taliban ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nden üst düzey yetkililer ile Taliban ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

ABD’li üst düzey yetkililerin, Washington yönetiminin Temmuz ayında El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri’yi Afganistan’ın başkenti Kabil’de öldürmesinden bu yana, Taliban ile ilk kez yüz yüze görüştüğü açıklandı.

CNN’in haberine göre, CIA Direktör Yardımcısı David Cohen ve ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Tom West, önceki gün Katar’ın başkenti Doha’da Taliban delegasyonuyla bir araya geldi. Haberde, Taliban delegasyonunda istihbarat şefi Abdülhak Vasık’’ın da bulunmasının, toplantıda terörle mücadele konusunun ele alındığını gösterdiği yorumu yapıldı.

Zevahiri’nin Kabil’deki bir evde drone saldırısında öldürülmesinden sonra ABD, Taliban’ı Zevahiri’nin yerini bilmekle suçlamış, böylece Doha anlaşmasını ihlal ettiğini savunmuştu.