Amerika ile Türkiye arasında kritik toplantı

Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki toplantı hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında düzenlediği toplantının Türkiye’de yapılacağı öğrenildi.

ABD ile yapılan askeri heyetler arasındaki toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiği bildirildi. MSB’nin açıklamasında, ‘Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı’ ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD’de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.” denildi.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

– Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Vaşington/ABD’de icra edildi.

– Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askerî heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

– Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.