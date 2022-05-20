Amerika ordusu, uzaya nükleer roket gönderecek

Pentagon’dan ilgi çekici bir açıklama geldi. Amerika ordusunun uzaya nükleer roket göndermeye hazırlandığı duyuruldu.

ABD ordusu, nükleer uzay tahrik sisteminin geliştirilmesi ve 2027 yılına kadar yörüngeye gönderilen araçlarda kullanılması için iki yeni anlaşmaya imza attı. Pentagon’un Savunma İnovasyon Birimi, Avalanche Energy ve Ultra Safe Nuclear ile anlaştı.

Pentagon tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, nükleer uzay tahrik (itki) sistemi uzay araçlarına daha güçlü manevra yeteneği verecek. ABD Savunma Bakanlığı’nın Nükleer Gelişmiş Tahrik ve Güç programı yöneticisi Maj Ryan Weed, “Gelişmiş nükleer teknolojiler, uzayda operasyonel bir avantajı sürdürmek için hız, güç ve tepki verebilirlik sağlayacak. Nükleer teknoloji geleneksel olarak hükümet tarafından geliştirilmiş ve işletilmiştir ancak yeni kurulan şirketler de dahil olmak üzere, uzay nükleer alanında yenilik yapan gelişen bir ticari şirketler ekosistemi keşfettik.” dedi.

UZAYA NÜKLEER GÜÇ

Ultra Safe Nuclear, elektrik üretmek için americium-241 veya plütonyum-238 gibi radyoaktif izotopların bozunmasını kullanan yeni nesil bir radyoizotop pil formunu araştırıyor. Benzer teknolojiler NASA’nın Voyager, Cassini ve New Horizons uzay araçlarında kullanılmıştı. Açıklamada, Ultra Safe Nuclear’in mevcut radyoizotop sistemlerinin 10 katı daha fazla enerji sağlayacak.

Prototipleri ile başarılı olursa, Avalanche Energy Orbitron veya Ultra Safe Nuclear radyoizotop pili bir nükleer elektrikli uzay aracına güç sağlayabilir. Güneş enerjisi veya diğer güç kaynakları yerine nükleer kullanmak, iticilerin daha verimli ve daha uzun süre çalışmasına imkan verir. Ayrıca güneş ışığının yokluğunda da sistem çalışır.

Maj Weed, “Kimyasal ve güneş tabanlı sistemler, gelecekteki Savunma Bakanlığı görevleri için gereken gücü sağlamayacak” yorumunda da bulundu.

NASA DA NÜKLEER UZAY TEKNOLOJİLERİNİ ARAŞTIRIYOR

Nükleer tahrik sistemleriyle ilgilenen sadece ABD ordusu değil. 2021’de NASA, ABD Enerji Bakanlığı ile ortaklaşa, nükleer tahrik teknolojilerini araştırmak için çeşitli şirketlerle anlaşma yaptı.

2040’larda Mars’a insan göndermeyi planlayan NASA, Mars astronotlarının seyahat süresini kısaltmak için nükleer enerjiyi kullanmayı planlıyor. Böylece Dünya’dan Mars’a ulaşmak için gereken 3 yıllık seyahat süresi iki yıla düşebilir.

NASA’nın uzay teknolojisi direktörü “Mürettebatlı Mars misyonları için hem nükleer elektrik hem de nükleer termal tahrik seçeneklerini araştırıyoruz. Her teknolojinin, nihai tercih belirlenirken dikkatle göz önünde bulundurulması gereken benzersiz avantajları ve zorlukları vardır.” değerlendirmesinde bulunmuştu.