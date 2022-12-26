Amerika ve Japonya’yı soğuk vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde kar fırtınası ve soğuk nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde etkisini gösteren kar fırtınası ve soğuk nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetti.

Japonya’da da kar yağışı, buzlanma ve kar küreme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü.

New York Valisi Kathy Hochul’un açıklamasına göre, en fazla ölüm, 17 kişiyle New York eyaletinde görüldü.

Eyaletteki ölümlerin 10’u Buffalo kentinde kaydedilirken, can kaybının artması bekleniyor.

Kar fırtınasının Buffalo’ya saatte 80 mil (yaklaşık 129 km/s) hızla taşındığını belirten Vali Hochul, bunun kent tarihindeki en yıkıcı fırtına olduğunu belirtti.

Buffalo’daki havalimanının salı gününe kadar kapalı olacağı açıklandı.

Maine, New York, New Hampshire, Virginia ve Florida’da 165 binden fazla kişi Noel sabahına elektriksiz uyandı.

Öte yandan, Noel günü 2 binden fazla uçuş iptal edildi.

Japonya’da da 17 can kaybı

Japonya Afet Yönetim Ajansı’ndan edinilen bilgilere göre, kar yağışı, buzlanma ve kar küreme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Kazalarda, en az 90 kişinin yaralandığı açıklanırken, Kuzeydoğu Japonya’nın birçok bölgesinde geçtiğimiz hafta sezonluk ortalama kar yağışının 3 katının kayda geçtiği açıklandı.