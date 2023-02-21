Amerika ve NATO’dan Putin’e yanıt

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözlerine Amerika Birleşik Devletleri ve NATO’dan yanıt geldi.

Rusya’nın stratejik silahsızlanma anlaşmasını askıya alması beklendiği gibi Batı dünyasında anında yankı buldu, NATO ve ABD’den peş peşe açıklamalar geldi.

Ukrayna işgalinin ilk yılı dolarken ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya lideri Vladimir Putin’in hedefinde, Batılı ülkeler ve NATO vardı. Moskova’nın bir senedir tekrarladığı suçlamaları aynı tonda yineleyen Putin’in konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm, ABD ile aralarındaki ikili silahsızlanma anlaşmasını askıya aldıklarını açıklamasıydı.

Rusya ile ABD arasında 2010 yılında imzalanan ve 2021’de beş yıl için yeniden uzatılan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (Yeni START) anlaşması iki ülkenin uzun menzilli nükleer savaş başlıklarının sayısını 1550 ile sınırlıyordu. Bu iki ülke arasında daha önce yapılmış olan START anlaşmasındakinden daha düşük bir silahlanma düzeyiydi.

Bir saatten fazla süren konuşmasının sonlarına doğru “Bugün Rusya’nın stratejik silahların azaltılması anlaşmasını askıya aldığını açıklamak zorundayım” diyen Putin ayrıca ABD nükleer deneme yaparsa Rusya’nın da nükleer silahlarını denemesi gerektiğini söyledi.

Putin’in dünyada manşet olan sözlerine NATO’dan jet hızında yanıt geldi. Kimsenin Rusya’ya saldırmadığını aksine Rus ordusunun saldırıya geçtiğini belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin’in savaşı tırmandırmaya devam ettiğini söyledi.

“Putin bugün daha fazla savaşa hazırlandığını açık şekilde ortaya koydu” diyen Stoltenberg, Moskova’nın stratejik silahsızlanma anlaşmasını askıya alma kararından üzüntü duyduğunu kaydedip Rus liderden söz konusu kararı yeniden gözden geçirmesini talep etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, “Bu imparatorluk fetih savaşını başlatan Putin’dir” deyip ekledi:

“Putin bugün açıkça ortaya koydu ki, daha fazla savaşa hazırlanıyor. Putin kazanmamalı. Bu bizim kendi güvenliğimiz ve tüm dünya için tehlikeli. Rusya’nın Yeni START anlaşmasını askıya alma kararından üzüntü duyuyorum.”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Putin’in ilan ettiği kararın son derece talihsiz ve sorumsuz olduğunu söyledi. Yunanistan’ın başkenti Atina’da gazetecilere konuşan Blinken, ABD’nin Rusya’nın gerçekte ne yaptığını dikkatli şekilde izleyeceğini vurguladı. Blinken ayrıca ABD ve müttefiklerinin güvenliği için uygun bir pozisyon belirleyeceklerini de sözlerine ekledi.