Amerika’da alarm! Polise hazırlı olun uyarısı

ABD’de Manhattan Büyük Jürisi, film yıldızı Stormy Daniels’a yapılan 130 bin dolarlık “sus payı” ödemesiyle ilgili eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında dava açılmasına karar verdi. Trump, ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan oldu.

BD’de Manhattan Büyük Jürisi, film yıldızı Stormy Daniels’a yapılan 130 bin dolarlık “sus payı” ödemesiyle ilgili eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında dava açılmasına karar verdi. Trump, ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

New York polisi, Trump hakkında gözaltı kararı verilmesi ihtimaline karşı kentte olası protestolara için güvenlik önlemlerini artırdı. Manhattan’daki bir adliye binasının etrafına barikatlar kuruldu.

Washington’da 6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binası’na yapılan saldırıya benzer bir şiddet eylemin yaşanmasından endişe ediliyor.

“SİYASİ ZULÜM”

Eski ABD Başkanı Trump, Manhattan Büyük Jürisi’nin kendisini suçlamasının ardından yazılı açıklama yayımladı. Trump, “Bu, tarihte en üst düzeydeki siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir” ifadelerini kullanarak radikal sol demokratların, “Amerika’yı Yeniden Harika Yap” hareketini yok etmek için cadı avına çıktığını vurguladı. Hakkındaki Rusya soruşturması ve Mar-a-Lago baskınını hatırlatan Trump, “Demokratlar ‘Trump’ı ele geçirme’ saplantılarıyla yalan söylediler, hile ve hırsızlık yaptılar, ancak şimdi düşünülemez olanı yaptılar” dedi.

KONGRE BASKINI

2 yıl önce 6 Ocak’ta, Amerikan başkanlık seçiminde şaibe olduğunu iddia eden Eski Başkan Donald Trump yanlıları Kongreyi basmıştı. Göstericiler kritik evraklara el koymuş olaylarda biri polis beş kişi hayatını kaybederken yaklaşık 700 kişi gözaltına alınmıştı.

TARİHE GEÇTİ

Tarihe geçen o günün ardından, şehirde günlerce sürecek olağanüstü hal ilan edildi. ABD Başkanı Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine kadar 25 bin ulusal muhafız, Kongre binasının çevresinde güvenliği sağladı.