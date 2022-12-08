Amerika’da Kaşıkçı davası düşürüldü

Washington D.C.'deki bölge mahkemesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili kararını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington D.C.’deki bölge mahkemesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili kararını duyurdu.

ABD’de başkent Washington D.C.’deki bölge mahkemesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutulmasına yönelik davayı düşürdü.

Bölge Yargıcı John Bates, İstanbul’da 2018’de öldürülen Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in, cinayette rol aldığı iddiasıyla Selman aleyhine ABD’de açtığı davanın düşürülmesine karar verdi. Bates, iddiaların “inandırıcı” olduğunu ancak geçen ay ABD Dışişleri’nin, Selman’ın “devlet başkanı” olarak dokunulmazlığının bulunduğunu bildirmesi nedeniyle davayı düşürmek zorunda kaldığını açıkladı.