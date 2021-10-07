Amerika’da ölü sayısı yükseliyor

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüs salgını Amerika Birleşik Devletleri’nde can almaya devam ediyor.

Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD’de son 24 saatte 2 bin 416 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 707 bin 799’a yükseldi.

ABD’nin koronavirüs ile zorlu mücadelesi devam ediyor. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 44 milyon 61 bini geçti.

DÜNYADA COVİD-19’DAN EN ÇOK ÖLÜM

Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 416 artarak 707 bin 799 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı ile ABD hala dünyada en çok koronavirüsten ölüm vakası görülen ülke konumunda.

California, 4 milyon 757 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 116 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybında da 69 bin 663 ile ilk sırada yer alan California’nın ardından 66 bin 681 ile Teksas, 55 bin 625 ile Florida eyaletleri sıralandı.