Amerika’da üniversiteye saldırı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletindeki Central Washington University’de şoke eden bir olay yaşandı.

ABD’nin Washington eyaletine bağlı Ellensburg kentinde bulunan Central Washington University’de bir kişinin silahla rastgele ateş açtığı bildirildi. Henüz doğrulanamayan bilgilere göre üniversite kampüsünde ikinci saldırganın da bulunduğu belirtiliyor.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Üniversite kampüsü boşaltıldı. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada polis ekiplerinin kampüsteki tüm binaları aradığı bildirildi.

Yetkililer bölge halkına olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Polisten yapılan yeni açıklamada kampüsün tamamen arandığı, şu an için durumun kontrol altına alındığı, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

TRT