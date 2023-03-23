Amerika’dan açıklama: Helikopterle bir ilgimiz yok

Amerika Birleşik Devletleri’nden Irak’ta düşen ve SDG üyelerini taşıyan helikopterler hakkında açıklama geldi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD’nin, Kuzey Irak’ta düşen ve terör örgütü PKK’yla bağlantılı SDG üyelerini taşıyan helikopterlerin yanı sıra Irak’ta aldıkları eğitimle bir ilgisi bulunmadığını söyledi.

Ryder, “ABD’nin SDG helikopter uçuşu ile hiçbir ilgisi ve buna herhangi bir şekilde katılımı yok” dedi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin açıklamasına göre, meydana gelen gizemli bir helikopter kazasında, aralarında PKK militanlarının da bulunduğu iddia edilen en az 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bazı kaynaklar bu sayıyı 9 olarak duyururken, helikopter kazasının, terör örgütü PKK’nın hava köprüsünü ortaya çıkardığı kaydedilmişti.