Amerika’dan açıklama: Tarihi kararlar alınacak

Amerika Birleşik Devletleri, Madrid’de gerçekleştirilen NATO zirvesinde alınacak kararların tarihi olduğunu söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Madrid’deki NATO zirvesinde İttifak’ın ortak güvenliği ve savunması için tarihi kararlar alınacak” denirken, “Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde görüşecek” ifadeleri kullanıldı.

ABD’den yarın İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılacak NATO zirvesi ile ilgili açıklama yapıldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Madrid’deki NATO zirvesinde İttifak’ın ortak güvenliği ve savunması için tarihi kararlar alınacak” ifadeleri kullanılırken, “Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde görüşecek” denildi.

ERDOĞAN İLE BİDEN GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmede ayrıca Madrid’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirve gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.