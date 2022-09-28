Amerika’dan çağrı: Rusya’yı terk edin

Amerika Birleşik Devletleri’nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in sözlerinin endişe verici olduğunu belirtti.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, Putin’in ‘kısmi seferberlik’ ilan etmesinin ardından vatandaşlarına Rusya’yı derhal terk etmeleri çağrısı yaptı.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta ipler gün geçtikçe tırmanırken Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz günlerde ülkede ‘kısmi seferberlik’ ilan ettiği duyurmuştu. Putin’in bu açıklamaları sonrası ülke resmen ikiye bölünmüş ve askerlik yapmak istemeyenler ülkeden kaçmaya başlamıştı. Bu tartışmalar Rusya’da devam ederken ABD, Rusya’daki vatandaşları için bir uyarı yayımladı. ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya’da kısmi seferberlik sürecinin başlatıldığı hatırlatıldı.

ABD VATANDAŞLARININ ASKERE ÇAĞRILMA DURUMU

Rusya vatandaşlığına sahip ABD vatandaşlarının da askeri görev için çağrılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, böyle bir durumda ABD’nin söz konusu vatandaşlara yardımcı olamayabileceği kaydedildi.

SEYAHAT VE AYRILMA KONUSUNDA UYARI

Rusya’daki ticari uçuşların da kısıtlı bir durumda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya’yı terk etmek isteyen ABD vatandaşlarının buna yönelik ayarlamalarını hızla yapmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, “ABD vatandaşları, Rusya’ya seyahat etmemelidir ve Rusya’da ikamet eden kişiler, sınırlı ticari seyahat seçenekleri devam ederken Rusya’dan derhal ayrılmalıdır.” ifadesine yer verildi.