Amerika’dan çarpıcı tespit: Erdoğan olmasaydı kıtlık çekerdik

Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tahıl anlaşması konusundaki çabalarına değindi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna-Rusya savaşındaki politikalarını ve tahıl koridoru anlaşmasındaki rolünü mercek altına aldı. Çarpıcı tespitlerin yer aldığı makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ‘Olmasaydı kıtlık çekecektik’ ifadeleri yer aldı. Makalede ayrıca Erdoğan’ın nihai barış için her iki tarafı da yönlendirebilecek kadar becerikli tek lider olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber yürüttüğü politikalar dünyanın önde gelen basın ve düşünce kuruluşlarının makale ve analiz yazılarına her gün konu olmaya devam ediyor.

On aydır savaş halinde olan Ukrayna ve Rusya’nın diplomatlarını bir araya getirmeyi başaran Türkiye, tüm dünyayı derinden etkileyen Tahıl Koridoru projesini de hayata geçirdi. Ukrayna flamalı yük gemileri, 22 Temmuz’da limanlardan yola koyularak milyonlarca ton tahılı dünyanın farklı noktalarına ulaştırdı. Böylece dünya büyük bir gıda krizinin eşiğinden döndü.

Ayrıca Türkiye’nin yoğun girişimleri ve gantörlüğü sayesinde Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Türkiye’nin savaşla birlikte yürüttüğü yapıcı politikalar ve hayati önemdeki tahıl koridoru projesi tüm dünyada övgülere mazhar oldu.

ABD MERKEZLİ KURULUŞU TÜRKİYE’NİN ROLÜNÜ ANALİZ ETTİ

ABD menşeili politik düşünce kuruluşu Atlantic Council’in son sayısında yer alan ‘2023 yılında Ukrayna’da iyimser olmak için 8 neden’ başlıklı tahlilde Türkiye’nin ‘anahtar’ rolü üstlendiği belirtildi.

Makalede Ukrayna-Rusya savaşının önümüzdeki günlerde sonuçlanacağına yönelik görüş paylaşılırken, olası barış mütarekelerinin Türkiye’nin gözetiminde ve desteğiyle gerçekleşeceği vurgulandı.

“GENİŞ BİR BÖLGE KITLIK ÇEKECEKTİ”

Ankara’nın Moskova ve Kiev arasında yürüttüğü başarılı mekik diplomasisi sonucunda kıtlık tehlikesinin ortadan kalktığı belirtilirken, Tahıl Koridoru anlaşmasına ayrı bir parantez açıldı.

Brian Mefford imzalı yazıda, “Türkiye, Ukrayna tahılını sevk etme anlaşması müzakerelerinde başarılı olmasaydı, Ukraynalı çiftçiler daha da çaresiz bir durumla karşı karşıya kalacak ve daha geniş bir bölge kıtlık çekecekti” denildi.