Amerika’dan Doğu Akdeniz açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri’nden Yunanistan ile Türkiye arasında krize neden olan Doğu Akdeniz konusunda açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Yunanistan ile imzaladığı anlaşmanın Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklara yansımalarına ilişkin, ABD’nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakereleri desteklediğini ve Washington’un genellikle diğer ülkeler arasındaki deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda pozisyon almadığını söyledi

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Yunanistan ile ABD arasında dün imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyona nasıl etki edeceğine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

“Yunanistan ve Türkiye arasındaki istikşafi müzakerelerin devamı da dahil olmak üzere, Doğu Akdeniz’deki gerilimi düşürme çabalarını destekliyoruz. Prensip olarak, tüm devletleri deniz yetki sınırlarının birleştirilmesine ilişkin sorunlarını diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir şekilde çözmeye teşvik ediyoruz. Bildiğiniz gibi ABD genellikle diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıklarını nasıl çözmeleri gerektiği konusunda bir pozisyon almıyor.”