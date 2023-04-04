Amerika’dan Erdoğan’a yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeff Flake hakkındaki açıklamasına yanıt geldi.

ABD Büyükelçisi Jeff Flake’in Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesine büyük tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Washington yönetiminden cevap geldi. Açıklamada, “yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu” ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in, 29 Mart’ta CHP Genel Başkanı ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesine büyük tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanıdır” sözlerinin ardından, cevap ABD’den geldi.

Erdoğan, önceki gün katıldığı etkinlikte, “Amerika’ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden’ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor Bay Kemal’i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanıdır” demişti.

VOA’da yer alan habere göre, Erdoğan’ın bu sözlerine Washington yönetiminden cevap geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü, Voice of America’nın (VOA) sorusuna cevaben yaptığı açıklamada, “Yurtdışında görevli ABD Büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak biraraya gelmekte. Aynı durum Türkiye’de, Büyükelçi Flake için de geçerli” dedi.