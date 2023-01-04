Amerika’dan Esad ile görüşmeye tepki

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Ned Price, Moskova’daki kritik görüşme hakkında açıklama yaptı.

Ned Price, Moskova’daki üçlü temas hakkında konuşurken, “Esad yönetiminin halka zulüm etmeye devam ettiğini” söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suriye’deki Beşar Esad yönetimi ile ilişkileri, “normalleştirmenin zamanının şimdi olmadığını”, Şam’ın insan hakları ihlallerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Price, Moskova’da geçen hafta gerçekleşen Türkiye-Suriye-Rusya savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasındaki üçlü toplantıya ilişkin, “Üçlü bir temas olduğunu anlıyoruz. Ben, sadece bizim politikamız hakkında konuşabilirim: O da değişmedi” dedi.

Günlük basın toplantısında gelen soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Price, “Ülkelerin acımasız diktatör Esad ile ilişki seviyesini artırmasını ve onu rehabilite etmek için destek sunmasını desteklemiyoruz” diye konuştu.

Esad yönetiminin Suriye’de, halka, “12 yıldır olduğu gibi zulüm etmeye devam ettiğini ve insani yardımın girmesini engellemeye çalıştığını” söyleyen Price, ABD’nin Suriye’de kalıcı siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler ile çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

“Türkiye ile bu konu hakkında konuştunuz mu” sorusuna Price, “Müttefik ve partnerlerimize şimdi ilişkileri normalleştirmenin, ilişkilere seviye atlatmanın zamanı olmadığını söyledik” yanıtını verdi. Price, tüm ülkelerin Şam ile ilgili kararlarında Esad yönetiminin iç savaş sırasında insan hakları ihlallerini göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.

Bir gazetecinin, üçlü görüşme hakkındaki sorusunun ardından, “Bu durum muhalefetteki birçok kişiyi ve SDG kuvvetlerindeki dostlarınızı olumsuz etkileyecek; ve terörle mücadeleyi de” demesi üzerine Price, cevabında bu noktalara çok değinmedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla 28 Aralık’ta Moskova’da bir araya gelmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantıda, Suriye krizi, sığınmacıların durumu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabalarının ele alındığı belirtilmişti.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bizim toplantıda dile getirdiğimiz en önemli hususlardan biri terörle mücadele oldu. Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu, başka bir amacımızın bulunmadığını vurguladık. Suriye için de tehdit oluşturan PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığımızı ifade ettik. Ülkemizin, milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiğimizi söyledik. Ayrıca yapacağımız bu çalışmalar çerçevesinde Suriye’den Türkiye’ye daha fazla göçün olmaması için gayret gösterdiğimizi dile getirdik. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Bu manada önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriye’de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayabileceğini değerlendiriyoruz.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da üçlü toplantının ikincisinin, dışişleri bakanları arasında ocak ayının ikinci yarısında yapılacağını söylemişti.