Amerika’dan F-16 adımı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’ye silah satışı konusunda önemli bir adım atarak kongreye ön bilgilendirme yaptı.

ABD yönetiminin, Türkiye’ye F-16 parçaları ile bu uçaklarda kullanılacak bazı füze ve radar sistemlerinin satışı konusunda Kongreye ön bilgilendirme yaptığı aktarıldı.

Yeni F-16’ların alımı Washinton Ankara hattında masadaki önemli başlıklardan biri. Biden yönetimin tavrı olumlu olsa da son karar Kongre’de olacak.

Wall Street Journal gazetesi sürece ışık tutacak yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Gazetenin haberinde Biden yönetiminin Kongre’den Türkiye’nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş ve teknik ekipmanların satışına onay vermesini

istediği belirtiliyor.

400 milyon dolara mal olacak

Anlaşma, Türkiye’ye F-16’lar için füze, radar ve elektronik cihazların gönderilmesini içeriyor.

Askeri kaynaklar söz konusu anlaşmanın 400 milyon dolara mal olacağını belirtiyor.

Haberde Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta izlediği politikanın takdir gördüğüne de değinildi; iki ülke arasındaki yaşanan soğukluğun uzamasının Türkiye’yi Rusya-Çin bloğuna daha da yakınlaştıracağı vurgulandı.

Kongrenin bu anlaşmaya onay vermesi bundan sonraki ilişkiler için de önem taşıyor.

Uzmanlara göre ekipmanların satışına onay verilmesi, görüşmelerin devam ettiği 40 yeni F-16 satın alınmasıyla ilgili Kongre’nin vereceği karar için de önemli bir işaret olacak.

Defense News: Türkiye’nin Ukrayna politikası Kongre’yi etkiledi

Defense News de geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Ukrayna’da oynadığı rolün kongre üyelerinin Türkiye’ye karşı olan bakış açısında değişikliğe sebep olduğunu vurgulamıştı.