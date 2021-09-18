Amerika’dan flaş 3. doz aşı kararı

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), corona virüs aşısında üçüncü doz için kararını duyurdu.

ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi bünyesinde düzenlenen bir panelde koronavirüs salgınına karşı BioNTech aşısının üçüncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması tavsiye edildi.

Tüm dünyanın gözü ABD’nin 3. doz kararındaydı. Birçok ülke ile birlikte DSÖ’nün de çoğu zaman kararlarını uyguladığı ABD Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) bünyesinde gerçekleştirilen panelde, üçüncü doz koronavirüs aşısının gerekliliği konuşuldu.

18 KİŞİDEN 16’SI ‘HAYIR’ DEDİ

Panelde üçüncü doz aşının yalnızca yaşlılar için uygun olacağı şekilde fikir birliği sağlandı. Panelde, aşının 16 yaş üstü herkese uygulanması konusunda yapılan oylamada 18 kişiden 16’sı ”hayır” oyu kullandı.