Amerika’dan flaş Küba kararı

Amerika Birleşik Devletleri, eski Başkan Donald Trump döneminde Küba için uygulamaya konan kısıtlamaları hafifletme kararı aldı.

ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulanmaya başlanan kısıtlamaları hafifletme kararı aldı. Aileye para gönderilmesine ve adaya seyahat edilmesine yönelik kısıtlamalar gevşetilecek. Kübalıların ABD vizesi alma süreci hızlandırılacak.

ABD’de yaşayan Kübalılar, eskiden adadaki ailelerine 3 ayda bir 1000 dolardan fazla para gönderemiyordu. Joe Biden yönetiminin aldığı karar uyarınca Kübalılar, aileleri dışındaki kişilere de para gönderebilecek.

Ancak ABD yetkilileri, ödemelerin, “insan hakları suçu işleyen” kişilere ulaşmadığından emin olunacağını söyledi. Amerikan vatandaşlarının iş yapmalarının yasaklandığı Kübalılarla ilgili listede herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Küba vatandaşlarının “hükümet baskısı” olmadan yaşayabileceğini söyledi.

Biden yönetiminden bir yetkili CBS News’a yaptığı açıklamada, Küba’nın başkenti Havana’ya daha çok turistik ve ticari uçuş yapılabileceğini, ABD’nin ülkedeki konsolosluk hizmetlerinin genişletileceğini ve aile buluşması programlarının tekrar açılacağını söyledi.

KÜBA: DOĞRU YÖNDE ATILAN KÜÇÜK BİR ADIM

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Biden yönetiminin kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.