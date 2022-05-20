Amerika’dan flaş Türkiye mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye hakkında açıklama yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin ifade ettiği güvenlik endişelerinin çözülebileceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden’ın Güney Kore ve Japonya ziyareti esnasında başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geldiğine işaret eden Sullivan, ABD’nin söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine desteğinin tam olduğunu vurguladı.

Sullivan, Türkiye’nin söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine ilişkin duruşu konusunda ise “Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililer tarafından dile getirilen endişelerinin konuşulup çözülebileceğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

‘EKİPLER GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEK’

Kendisinin dün mevkidaşı İbrahim Kalın ile, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü anımsatan Blinken, “Bugün de hem Finlandiya Cumhurbaşkanı hem de İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibiyle doğrudan görüşme niyetinde olduklarını söyledi ve ekipler görüşmeye devam edecek.” ifadesini kullandı.

Sullivan, konunun çözümü için ABD’nin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma niyetinin olmadığını bu konunun esasında Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında çözülmesi gereken bir konu olduğunu dile getirdi.