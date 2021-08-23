Amerika’dan Kuzey Kore’ye çağrı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’da Kuzey Kore’ye nükleer müzakerelere dönme konusunda çağrı geldi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Kuzey Kore ile “her yerde ve her zaman” görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

Güney Koreli yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Seul’e giden Sung Kim, Kuzey Kore’nin nükleer müzakerelere dönmesi gerektiğini belirtti.

Kim, ABD ile Güney Kore’nin yaptığı askeri tatbikatların rutin ve savunma amaçlı olduğunu ifade ederek, Kuzey Kore’ye karşı “düşmanca” tutumlarının olmadığını vurguladı.

Bunun yanı sıra Kim, müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, Kuzey Koreli meslektaşları ile “her zaman ve her yerde” görüşmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Güney Kore ile ABD’nin 1 hafta önce başlayan ortak askeri tatbikatlarının 26 Ağustos’a kadar sürmesi bekleniyor.

Kuzey Kore tatbikatların Koreler arasında iyi ilişki umudunu baltalayacağı uyarısında bulunmuş, tatbikatlara karşı saldırı kapasitesini güçlendirme kararı almıştı.

Öte yandan iki ülke arasında 1 yılı aşkın süredir kapalı olan iletişim kanallarının 27 Temmuz’da yeniden açılması iyi ilişkiler kurma umudunu artırmıştı.