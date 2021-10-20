Amerika’dan Kuzey Kore’ye uyarı

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore'yi bir kez daha uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri, balistik füze denemeleriyle tepki çeken Kuzey Kore’yi sert bir dille uyardı.

ABD, dün iki balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore’ye provokasyonlara son vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, dün Kuzey Kore tarafından iki balistik füze denemesi yapıldığını değerlendirdi.

Söz konusu füze denemesi nedeniyle ilgili Savunma ve Dışişleri Bakanlığının çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Psaki, “Kuzey Kore’nin balistik füze denemesini kınıyoruz” ifadesini kullandı.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYALOG’ ÇAĞRISI

Jen Psaki, Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerinin, birçok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini ve bölgenin güvenliğine tehlike oluşturduğunu da açıkladı.

“Kuzey Kore’yi daha fazla provokasyondan kaçınmaya ve sürdürülebilir bir diyalogda yer almaya davet ediyoruz.”

Psaki, bölgede acil bir diyalog ve diplomasiye ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, Kuzey Kore ile hiçbir ön şart olmadan görüşme tekliflerinin de hala geçerli olduğunu söyledi.