Amerika’dan operasyon açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, operasyona dair açıklama yaptı.

Beyaz Saray, Türkiye’nin teröre karşı meşru müdafaa hakkı olduğunu yineledi. Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, “Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz?” sorusuna ise, “Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme yol açacak ya da DAEŞ ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz” karşılığını verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, “Türkiye’nin terör tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğu ancak bunun ‘DAEŞ ile mücadeleye zarar vermemesi’ gerektiği” açıklamasını yineledi.

Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini belirten Kirby, “Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR”

Kirby, son günlerde Türkiye’nin ülkenin çeşitli yerlerinde ve Suriye sınırında “terör kurbanı” olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır. Aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesini istiyoruz ve özellikle de sivillerin daha çok ölümüne neden olacak hiçbir eylemi görmek istemiyoruz. DAEŞ ile mücadelede Suriyeli mevkidaşlarımızla çalışmayı sürdürüyoruz, DAEŞ Irak ve Suriye’de geçerli bir tehdit olmayı sürdürüyor.”