Amerika’dan Putin’e: Sonuçları feci olur

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözlerine sert yanıt verdi.

Ukrayna savaşıyla birlikte gerilimin had safhaya ulaştığı ABD-Rusya ilişkililerinde ‘nükleer’ restleşme evresine girildi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in aldığı kısmi seferberlik kararını duyurduğu konuşmasında Batı’ya yönelik nükleer sözleri ABD’nin büyük tepkisini topladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Rusya bu çizgiyi aşarsa, Rusya için feci sonuçlar olacaktır” dedi.

Tüm dünyada dengeleri kökünden sarsan Rusya- Ukrayra savaşı sürerken sadece Türkiye diplomasiyle barış müzakerelerini başlatmanın yollarını arıyor. Ancak Rusya’nın aldığı kısmi seferberlik kararı bölgedeki gerilimin yakın zamanda düşmeyeceğine işaret ediyor. Dünya Putin’in imza attığı seferberlik kararı ve nükleer uyarıyı konuşurken ABD’den Rusya’nın nükleer ‘restine rest’ niteliğinde bir açıklama gündeme oturdu.

‘RUSYA ÇİZGİYİ AŞARSA…’

NBC’nin Meet the Press programına konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya’nın Ukrayna’da bir taktik nükleer silah kullanması durumunda ne olacağı yönündeki soru sonrası, “Rusya bu çizgiyi aşarsa, Rusya için feci sonuçlar olacaktır” dedi. Sullivan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

” Kremlin’e, herhangi bir nükleer silah kullanımının Rusya için feci sonuçları olacağı, ABD ve müttefiklerimizin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini doğrudan, özel olarak ve çok yüksek seviyelerde ilettik.”

LAVROV: İLHAK ETTİĞİMİZ TOPRAKLARI SAVUNMAK İÇİN NÜKLEER KULLANIRIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova’nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti. Rus bakan, Moskova’nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını duyurmuştu.

UKRAYNA’DAN YANIT: KABUL EDİLEMEZ

Ukrayna’dan Rusya’ya tepki, dışişleri bakanı seviyesinden gelmiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus mevkidaşının açıklamasının ‘sorumsuz’ ve ‘kabul edilemez’ olduğunu söylemişti. Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev’den de gelmişti.

BATI’YA NÜKLEER GÖZDAĞI

Medvedev, ‘Batı’nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya’nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor’ sözleri ile Batı’ya gözdağı da vermişti.