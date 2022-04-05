Amerika’dan Rusya’ya dolar yasağı

Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi, Ukrayna’ya savaş açan Rusya’ya dolar yasağı getirdi.

ABD Hazinesi Rus hükümetinin ABD’li finans kuruluşlarına dolar cinsi ödeme yapmasına izin vermeyecek. Karar 4 Nisan tarihi itibariyle uygulamaya alındı.

ABD yönetimi, Moskova üzerinde tahvil ödemelerini gerçekleştirmede alternatif fonlama kaynakları bulma konusunda baskı yaratmak için, ABD bankalarına Rusya hükümeti tarafından yapılan dolar cinsi ödemeleri durdurma kararı aldı.

ABD Hazinesi, Rus hükümetinin ABD bankalarındaki hesaplarından yapılan dolar borç ödemelerini durdurarak, tahvil yatırımcılarına ödeme yapmak için alternatif fon kaynakları bulma konusunda Moskova üzerindeki baskıyı artırdı.

AMAÇ RUSYA’NIN REZERV KULLANIMINI ETKİSİZLEŞTİRMEK

Bloomberg’in haberine göre ABD Hazinesi’nden bir sözcü söz konusu hamlenin Rusya’nın rezerv kullanımının etkisizleştirilmesi ve temerrüde düşmesi için tasarlandığını belirtti.

ŞU ANA KADAR HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ KAÇIRMADI

Rusya’nın Pazartesi günü vadesi gelen bir ödemesi bulunuyordu. Daha önce yapılan temerrüt uyarılarına rağmen, Rusya hükümeti uluslararası yatırımcılara yönelik şu ana kadar hiçbir yükümlülüğünü kaçırmadı.

Ülke son olarak 2035 vadeli eurobondunun 102 milyon dolarlık kupon ödemesini de gerçekleştirdi. Bu ödemenin ardından dikkatler 2 milyar dolarlık itfaya çevrilmişti.

4 Nisan’da yapılması öngörülen 2 milyar dolarlık itfa yılın en büyük ödemesi olarak öne çıkıyordu. Ülke daha önce 117,2 ve 66 milyon dolarlık kupon ödemelerini gerçekleştirmişti.

Rusya’nın değeri yaklaşık 40 milyar dolar olan 15 uluslararası devlet tahvili bulunuyor. Ukrayna krizi öncesinde bunun kabaca 20 milyar doları Rusya dışındaki yatırım fonlarının ve fon yöneticilerinin elinde bulunuyordu.

RUSYA’DAN DOST OLMAYAN ÜLKELER İÇİN KARAR

Rusya’nın tahvillerde kupon ödemelerini ‘dost olmayan’ ülkelerin yatırımcılarına ruble cinsinden yapacağı yönündeki açıklamaların ardından kredi derecelendirme kuruluşları yerel para ile ödemenin temerrüt anlamına geleceğini açıklamıştı.

ABD Hazinesi de Rusya Merkez Bankası ve diğer kurumlarıyla ilgili uygulanan yaptırımların en azından Mayıs ayına kadar ülkenin dolar üzerinden borç ödemelerine engel teşkil etmeyeceğini açıklamıştı.

S&P Rusya’nın kredi notunu negatif izlemeye almış ve “Rusya’nın borç yükümlülüklerini anlaşıldığı şekilde yerine getirememesi durumunda ve kurumun bu ödemeleri verilen ek sürede yapamayacağına karar vermesi halinde” kredi notunu temerrüde çekebileceklerini kaydetti.