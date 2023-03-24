Amerika’dan Türkiye’ye F-16 satışı açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’ye F-16 satışı hakkında açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin sorulara yanıt verdi. Türkiye’nin, yenilenmiş F-16’ları ve mevcut F-16’lar için modernizasyon paketini alması gerektiğini dile getiren Blinken, “Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin yeni F-16 savaş uçaklarını ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini alması gerektiğini, bunun NATO için önemli olduğunu belirtti.

“NATO İÇİN, İTTİFAK İÇİN ÖNEMLİ”

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Blinken’a, F-16 uçaklarının Türkiye’ye satışı ve Joe Biden yönetiminin Türkiye’nin bu F-16’ları “ABD’nin müttefikleri ve ortaklarına karşı kullanılmadığından emin olmak için attığı adımlar” soruldu.

Blinken, “Türkiye’nin, yenilenmiş F-16’ları ve mevcut F-16’lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz.” cevabını verdi.

Öte yandan, NATO müttefikleri arasındaki gerilimlerin azaltılması ve gerilime neden olacak eylem veya retorikten kaçınılması için çalıştıklarını ifade eden ABD’li Bakan, şunları söyledi:

“Türkiye, Yunanistan veya başka bir NATO müttefikiyle ilgili çabalarımızın odak noktası, tam olarak birbirleriyle uyumlu olmaları için ihtiyaçları olan ekipman ve teknolojiye sahip olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, tabii ki aralarındaki herhangi bir anlaşmazlık varsa, sağladığımız herhangi bir ekipman veya teknolojinin bu anlaşmazlıklarda kullanılmamasını sağlıyoruz.”