Amerika’dan YPG’ye askeri eğitim

Amerika Birleşik Devletleri askerleri, eli kanlı terör örgütü YPG’ye Türkiye sınırına 20 kilometre mesafede askeri eğitim verdi.

Yunanistan’da askeri varlığını sürekli artıran Amerika Brileşik Devletleri’nden, bu kez doğu sınırında gerilimi artıran bir adım geldi. Amerikan askerleri tarafından Türkiye sınırına 20 kilometre mesafede YPG’lilere askeri eğitim verildi. Eğitimin konusu ise, omuzdan atılan güdümlü füzelerin zırhlı araçlara karşı kullanımı.

Amerikan askerleri tarafından Türkiye sınırına 20 kilometre mesafede YPG’lilere askeri eğitim verildi.

Özellikle Türkiye sınırına bu kadar yakın bir noktada ilk defa eğitim ve tatbikat gerçekleştirildiği vurgulanırken, SDG’ye eğitimin ABD öncülüğünde kurulan “Birleşik Ortak Görev Gücü” tarafından verildiği kaydedildi.

DAEŞ’e karşı askeri mücadele amacıyla 2014’ün Aralık ayında kurulan Orta Görev Gücü’ne 30’dan fazla ülke askeri personel ve teçhizat desteği sağlıyor.

Irak’taki faaliyetlerine 5 Ocak 2020 itibarıyla son verdiğini duyuran Ortak Görev Gücü, Amerikalı askerlerin öncülüğünde Suriye’nin kuzeyinde “omurgasını PKK/YPG’nin oluşturduğu” SDG güçlerine eğitim vermeye devam ediyor.

Yanısıra, örgüt elemenlarına silah, mühimmat ve askeri lojistik hizmetlerini sürdüren “Birleşik Ortak Görev Gücü”, komuta kademesiyle de desteğini göstermekten çekinmiyor.

Son olarak; Görev Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Carl Harris, terör yapılanmasının üst düzey yöneticilerini geçen hafta Hol Mülteci Kampı’nda ziyaret etmiş ve ABD’nin örgüte desteğinin devam edeceğini söylemişti.