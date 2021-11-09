Amerika’dan Yunanistan’a askeri sevkiyat

Amerika Birleşik Devletleri, imzalanan anlaşma çerçevesinde Yunanistan’a tarihte görülmemiş büyüklükte bir sevkiyat gerçekleştirdi.

ABD ile Yunanistan arasında 5 yıllık imzalanan Savunma İş Birliği Anlaşması’nın ardından, Amerikan ordusunun, Kasım ayının ikinci yarısında Yunanistan’a “bugüne kadar görülmemiş büyüklükte” askeri sevkiyat yapacağı bildirildi.

Batı Trakya’daki Dedeağaç limanına Sikorski ve Apache gibi 120’den fazla askeri helikopter, tanklar da dahil 1000 askeri araç nakledeceği belirtilirken, söz konusu araçları karşılamak için aralık ayı başında resmi bir tören yapılacağı vurgulandı. Törene, ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Jeffrey Pyatt’ın yanı sıra Selanik Başkonsolosu Elizabeth Lee, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos’un da katılacağı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in gelme ihtimali bulunduğu belirtildi.

Bu arada Türkiye sınırındaki Dedeağaç’ın, ABD güçleri için, Yunanistan’daki Suda adasının ardından konuşlanacağı ikinci en büyük lokasyon olacağı da öne sürülüyor.

Yunan basınına yansıyan haberlerde, Dedeağaç’ın modernizasyonunu da kapsayan savunma anlaşmasının ardından yapılacak bu sevkiyatla gelen askeri araçların, Yunanistan’dan tren veya karayoluyla Romanya ve diğer Avrupa ülkelerine nakledileceği kaydedildi.