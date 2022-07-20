Amerikalı bilim adamları geliştirdi! Beyinleri hacklendi

Amerika Birleşik Devletleri’nde bilim adamları, sinek beyinlerini hackleyerek beyinlerini uzaktan kontrol edebilecek teknoloji geliştirdi.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim ekibinin başı olan Doçent Jacob Robinson, teknolojinin hücreleri tam olarak aktive etme yeteneğinin beyni incelemede, beyin iletişim teknolojisi geliştirmede ve bozuklukları tedavi etmeye yardımcı olacağından emin olduğunu söyledi.

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada, araştırmacılar sinek beyinlerini ‘hack’leyerek uzaktan kontrol etmeyi başardı.

Ülkedeki üst düzey kurumlardan bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, bir sinek beynindeki nöronların bir saniyeden daha kısa sürede kontrol edilmesini sağlayan bir kablosuz teknoloji geliştirildiğini söyledi.

Projede çalışan araştırmacılar arasında Rice Üniversitesi’nden doçent Jacob Robinson ve ekibi, sinek beyinlerini kablosuz olarak hacklemek için bir yöntem geliştirdi.

SİNEK BEYİNLERİ NASIL HACKLENDİ?

Araştırma ekibi, sineklerin nöron hücrelerinde ısı kullanılarak aktive edilebilen özel bir iyon kanalını ifade etmek için genetik mühendisliğini kullandı. İyon kanalı etkinleştirildiğinde, sinekler, çiftleşme hareketinin bir parçası olarak yapacakları gibi, kanatlarını açtılar.

Kanalı istedikleri zaman etkinleştirmek için araştırmacılar deneysel sineklere bir manyetik alan uygulanarak ısıtılabilecek nanoparçacıklar enjekte ettiler.

Genetiği değiştirilmiş sineklere daha sonra üzerinde bir elektromıknatıs ve hareketlerinin yakalanması için bir kamera bulunan bir muhafaza yerleştirildi.

Araştırmacılar elektromıknatısı etkinleştirdiğinde, elektrik alanı, nöronları harekete geçiren nanoparçacıkları ısıttı ve sineklerin kanatlarını açmasına neden oldu.

Deneylerden elde edilen videoyu inceleyen araştırmacılar, elektromıknatısın aktivasyonu ile kanatların yayılması arasındaki sürenin yarım saniyeden az olduğunu tespit etti.

Araştırmanın başındaki Jacob Robinson, “Genetik mühendisliği, nanoteknoloji ve elektrik mühendisliği uzmanlarını bir araya getirerek tüm parçaları bir araya getirebildik ve bu fikrin işe yaradığını kanıtladık” dedi.

NE İŞE YARAYABİLİR?

Robinson, geliştirilen teknolojinin hücreleri tam olarak aktive etme yeteneğinin beyni incelemede, beyin iletişim teknolojisi geliştirmede ve bozuklukları tedavi etmeye yardımcı olacağından emin olduğunu söyledi.

Jacob Robinson, “Beynin doğal hassasiyetine ulaşmak için muhtemelen saniyenin birkaç yüzde birine kadar bir yanıt almamız gerekiyor” derken, “Bu çalışmanın uzun vadeli hedefi, insanlarda beynin belirli bölgelerini terapötik amaçlarla, ameliyat yapmak zorunda kalmadan aktive etmek için yöntemler oluşturmaktır” diye konuştu.