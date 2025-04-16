Amerikalı Yetkililer, Askeri Varlığı Azaltacak

ABD ASKERİ VARLIĞINI AZALTMAKTA

Amerikalı yetkililer, ABD’nin önümüzdeki haftalarda Suriye’deki askeri varlığını azaltacağını duyurdu. Reuters haber ajansının iki yetkilisine dayandırdığı habere göre, bu süreçte ABD’nin Suriye’deki asker sayısı yaklaşık yarıya inebilir. Beyaz Saray konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı, ancak Pentagon, ABD’nin ülkedeki asker sayısını düşürme kararını belirtti. Çoğu askerin, ülkenin kuzeydoğusundaki askeri üslerde konuşlandığı ifade ediliyor.

SAYI AZALMASI VE PLANLAR

Reuters’a ismini vermek istemeyen bir yetkili, ABD’nin Suriye’deki varlığını “konsolide” ederek asker sayısını yaklaşık bine düşürebileceğini söyledi. Başka bir yetkili ise askeri varlığın azaltılmasına yönelik planları doğruladı fakat sayıların kesin olmadığını vurguladı. Ayrıca, başka bir ABD’li yetkili, Donald Trump yönetiminin İran ile müzakerelere başladığı ve bölgedeki askeri gücünü arttırdığı bir dönemde Suriye’deki asker sayısının yarıya düşürülmesine şüpheyle yaklaştığını belirtti.

BÖLGEDEKİ ASKERİ GÜÇ ARTIRILDI

ABD, son günlerde bölgeye bombardıman uçakları, savaş gemileri ve hava savunma sistemleri gönderdi. Başkan Trump, 14 Nisan’da İran’ın ABD ile bilerek bir nükleer anlaşmaya varmadığını öne sürdü ve Tahran’ın nükleer silah sahibi olma hedefinden vazgeçmemesi durumunda atom enerjisi tesislerine saldırı düzenlenebileceği mesajını verdi. ABD’nin bölgedeki güçlerine takviyesi devam ederken Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington’ın dünya çapındaki askeri varlığını gözden geçiriyor.

SURİYE’DE POLİTİKAL GELİŞMELER

Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından iktidara gelen Ahmet Eş-Şera hükümeti, ülkede siyasi bütünlüğü sağlamak için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Şam yönetimi ve ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), geçtiğimiz ay imzaladıkları kapsamlı bir anlaşma ile idari ve askeri yapılarını birleştirme kararı aldı. SDG’nin temeli, Türkiye’nin PKK’nın uzantısı olarak kabul ettiği Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun silahlı kanadı YPG’den oluşuyor. Türkiye ise bu grupları “terör örgütü” olarak tanımlıyor. Yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan bu anlaşma ile SDG’nin sivil ve askeri unsurları merkezi hükümete bağlanacak ve Suriye’de yeni oluşturulacak anayasada Kürtler ve diğer azınlıklara haklar tanınacak. ABD ise Mart ayında Şam yönetimine bazı şartlar sunarak, bunların sağlanması durumunda Suriye’ye yönelik ekonomik ve siyasi yaptırımları kısmen kaldıracağını duyurdu. Bazı Beyaz Saray yetkilileri, eş-Şera ve hükümetinin geçmişte El Kaide ile bağlantılı olması dolayısıyla Suriye’deki yeni yönetime karşı daha sert bir tutum sergilenmesi gerektiğini savunuyor.