Amerikan savaş gemisi İsveç’te

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait USS Kearsarge, NATO’ya üyelik başvurusu yapan İsveç’e geldi.

14’ü NATO üyesi ve ikisi ittifak partneri ülkeden binlerce asker, 45’ten fazla savaş gemisi, 75’ten fazla jet Rusya’ya meydan okuyacak. Gövde gösterisinde Türkiye de yer alıyor. USS Kearsarge, NATO’ya üyelik başvurusu yapan İskandinav ülkesinin başkentinde.

24 Şubat’ta giriştiği Ukrayna işgalinde batı komşusunun yüzde 20’sini ele geçiren Rus ordusu, Lugansk’taki son büyük kent Severodonetsk’e takviye birlikler gönderdi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 100 günlük dönüm noktası geride kalan savaşın, ufukta biteceği yönünde bir işaret olmadığını bildiriyor. AP’ye göre, kimse çatışmalarda kaç kişinin öldüğünü gerçekten bilmiyor ve kayıp sayılarını doğrulamak neredeyse imkansız.

Halihazırdaki tabloda her gün 100 Ukrayna askeri cephe hattında hayatını kaybediyor. Rusya, en son 25 Mart’ta 1351 askerinin Ukrayna’da öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna ordusu, Rusların 30 bini aşkın kayıp verdiğini söylüyor. İngiliz istihbaratı söz konusu rakamı, Nisan ayında 15 bin olarak duyurmuştu.

Ukrayna’nın başkenti Kiev çevresinden püskürtüldükten sonra Donbas’a odaklanan Rus ordusu, Mayıs ayı başından bu yana bazı toprakları ele geçirdi. Ukrayna birlikleri ve işgalciler, bir sanayi kenti olan Severodonetsk’te sokak sokak savaşıyor.