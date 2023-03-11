Amerikan silahları İran’a gönderiliyor

Amerika Birleşik Devletleri yönetimine yakın kaynaklar, Rusya’nın sahada ele geçirilen Amerikan silahlarını İran’a gönderdiğini belirtti.

ABD merkezli CNN, Ukrayna savaşıyla ilgili dikkat çekici bir habere imza attı. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, Rusya, Ukrayna’da ele geçirdiği Amerikan silahlarını İran’a gönderiyor.

ABD yönetimi ve NATO’nun, Ukrayna’ya destek amacıyla bu ülkeye silah yardımları yaptığı hatırlatılan haberde, bu silahların bazılarının sahada Rus ordusunca ele geçirildiği ifade ediliyor. Washington yönetiminin, bu silahların bir kısmının Rusya tarafından İran’a gönderildiği kanısında olduğu belirtildi.

CNN’e konuşan kaynaklar, özellikle “Javelin” ve “Stinger” gibi son derece gelişmiş silahların İran tarafından incelendiği ve “geri mühendislik”le kopyalanmaya çalışıldığını söylüyor. İran’ın Javelin anti-tank ve Stinger hava savunma silahlarını kopyalayıp kopyalayamadığı ise bilinmiyor. Bununla birlikte Tahran yönetiminin daha önce benzer şekilde Amerikan silahlarını kopyaladığı ve bu konuda yetkin olduğu biliniyor.