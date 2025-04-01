Amik Ovası’nda Kuraklık: İkinci Ürün Uyarısı

Yağışsız Kış Mevsimi Kuraklığa Neden Oldu

ŞİMDİKİ DURUM VE GELECEK BEKENTİLER

Hatay’da kış mevsiminin kurak geçmesi, Amik Ovası’nda ciddi kuraklık sorunlarına yol açtı. Prof. Dr. Ömer Konuşkan, bu durumun bölgedeki tahıl üretiminde kayıplara sebep olacağını belirtiyor ve çiftçilere ikinci ürün ekiminde dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor. Bilindiği gibi yağışlı havasıyla tanınan Hatay’da bu yılın ilk 3 ayında yağış miktarı mevsim normallerinin altında kaldı. Özellikle Amik Ovası, kuraklıktan olumsuz etkilendi ve arazilerde yarılmalar meydana geldi.

YAĞIŞ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Prof. Dr. Konuşkan, bu yıl kış boyunca metrekareye sadece 100 kilogram civarında yağış düştüğünü ve bu durumun ürün gelişimini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. “2025 yılının ilk 3 ayında gerçekleşen yağış hiçbir ürün içinde yeterli değil” diyen Konuşkan, normalde düzenli bir yağış iklimine sahip olan bölgedeki yağış miktarının çok yetersiz olduğunu vurguluyor. Bu yıl aylık yağış miktarları 5 gram ve 10 gram seviyelerinde kalmış durumda.

VERİM KAYBI VE ÖNERİLER

Buğday tarlalarında yaşanan sulama yetersizliğine dikkat çeken Prof. Dr. Konuşkan, ürün gelişimlerinin normal seviyelerin altında seyrettiğini belirtiyor. “Bu yıl Amik Ovası’nda kesinlikle çok büyük bir verim kaybı beklemekteyiz” diyor. Ayrıca, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde derin kuyulardan su çeken çiftçilerin yer altı sularının düştüğünü, kendi kuyularında ise su seviyelerinin yüzde 30 oranında azaldığını dile getiriyor. Bu nedenle, ikinci ürün ekimlerinin mevcut su imkanlarına göre yapılmasının önemli olduğunu ve çiftçilerin dikkatli olmaları gerektiğini tavsiye ediyor.