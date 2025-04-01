Amik Ovası’nda Kuraklık Tehlikesi Büyüyor

AMİK OVASI’NDAKİ KURAKLIK VE TARIM ÜRÜNLERİNE ETKİSİ

Hatay’ın Amik Ovası, yağışsız geçen kış mevsimi nedeniyle ciddi kuraklık sorunlarıyla karşılaşıyor. Prof. Dr. Ömer Konuşkan, bu durumun sonuçlarının özellikle tarım ürünlerinde kendini göstereceğini belirtiyor. “Bu yıl Amik Ovası’nda tahıl ürünlerinde kesinlikle çok büyük bir verim kaybı beklemekteyiz” diyen Konuşkan, çiftçilerin ikinci ürün ekimi konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapıyor.

YAĞIŞ ORANLARINDAKİ DÜZENLİLİK KAYBOLDU

Hatay, genellikle yağışlı havasıyla bilinse de, 2025 yılının ilk 3 ayında yağış miktarının mevsim normallerinin altında kaldığını ifade eden Prof. Dr. Konuşkan, “Yağış oranına baktığımız zaman metrekareye ortalama 700 kilogram yağış rejimine sahip. Ancak bu yıl boyunca metrekareye sadece 100 kilogram yağış düştü. Bu durum, ürünler için kesinlikle yetersiz” şeklinde açıklama yapıyor. Aylık yağış miktarının 5-10 kilogramla sınırlı kalması, tarım faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

BİTKİ GELİŞİMİ ZAYIF, SULAMA ÖNEMİ ARTIYOR

Prof. Dr. Konuşkan, Amik Ovası’ndaki buğday tarlalarında meydana gelen kurumanın endişe verici olduğunu belirtiyor. Bu yıl sadece sulama yapan çiftçilerin ürün alabileceğine dikkat çeken Konuşkan, “Ürün gelişimleri normal seviyenin altında. Geçen yıl buğdaylarımız başak vermişti, bu yıl ise başaklanmadı” diyor. Ayrıca, yer altı sularındaki çekilmenin de fark edildiğini ve bu durumun üretimi zorlaştırabileceğini ifade ediyor. Çiftçilere, mevcut su kapasitelerini dikkate alarak ikinci ürün ekimlerini azaltmaları gerektiği tavsiyesinde bulunuyor.