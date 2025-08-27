Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’tan Hull City’ye Gidiyor

AMİR HADZIAHMETOVİC BEŞİKTAŞ’TAN AYRILDI

Beşiktaş, Süper Lig’in önemli takımlarından biri olarak, 28 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırıyor. TRT Spor’da yer alan bilgilere göre; Hadziahmetovic, Beşiktaş’tan Hull City’ye transfer olmak amacıyla bu akşam İstanbul’u terketmeye hazırlanıyor.

VEDA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Hadziahmetovic’in takım arkadaşlarıyla vedalaştığı bildiriliyor. Gece saatlerinde İngiltere’ye ulaşması beklenen deneyimli oyuncunun, perşembe günü Hull City için sağlık kontrollerine girmesi ve ardından resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla sadece 2 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu süreçte gol veya asist katkısı sağlayamamış durumda.