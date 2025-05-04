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Amir Hadziahmetovic: “Büyük Maçları İyi Oynadık”

AMİR HADZIAHMETOVIC’İN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş’ın Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic, Fenerbahçe ile oynanan derbiyi kazanmanın ardından bazı değerlendirmelerde bulundu. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Hadziahmetovic, maç sonrasında yapılan basın toplantısında “Büyük maçları gerçekten iyi oynadık ve 3. olmak için yolumuza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

BÜYÜK MAÇIN ÖNEMİ

Siyah-beyazlı futbolcu, derbi galibiyetinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Çok büyük bir maçtı. Burada puan almak çok kolay değil. Gerçekten iyi bir maç oynadık ve 3 puan aldığımız için çok mutluyuz” diye konuştu. Derbi maçlarının genel olarak daha fazla ilgi çektiğini dile getiren Hadziahmetovic, oyuncuların motivasyonunun arttığını vurguladı. “Büyük maçları gerçekten iyi oynadık ve 3. olmak için yolumuza devam edeceğiz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

FORMADAN EN İYİ ŞEKİLDE FAYDALANMAK İÇİN ÇALIŞMA

28 yaşındaki futbolcu, forma şansı bulduğunda bunu iyi değerlendirmek için yoğun çaba harcadığını ifade etti. “Çok çalıştım. Her gün antrenmanlarda yüzde 100’ümü vermeye çalışıyorum. Şans bekliyordum ve 2-3 maç şans aldım. Bence iyi kullandım. Sezon sonuna kadar ve gelecek sezon daha iyi olacağım” diyerek gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi.

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