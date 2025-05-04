Amir Hadziahmetovic, Puan Almak Zor Dedi

PUAN ALMAK ZOR

Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic, Fenerbahçe’ye karşı elde edilen 1-0’lık galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kadıköy’de puan almanın kolay olmadığını ifade eden Amir, “Burada puan almak çok kolay değil. Gerçekten iyi bir maç oynadık ve 3 puan aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

DERBİ MAÇLARINA MOTİVASYON

Amir, derbi maçların özellikle daha fazla ilgi çektiğine dikkat çekti ve “Her maç taktiksel ve mental olarak farklı. Tabi ki derbi maçları da daha fazla ilgi çekiyor. Oyuncular biraz daha fazla motive oluyorlar. Büyük maçları gerçekten iyi oynadık ve 3’üncü olmak için yolumuza devam edeceğiz” sözlerini sarf etti.

ÇALIŞMA VE GELECEK PLANLARI

Tecrübeli orta saha oyuncusu, çalışma disiplinine de vurgu yaptı: “Çok çalıştım. Her gün antrenmanlarda yüzde 100’ümü vermeye çalışıyorum. Şans bekliyordum ve 2-3 maç şans aldım. Bence iyi kullandım. Sezon sonuna kadar ve gelecek sezon daha iyi olacağım.”