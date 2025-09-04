Amir Yazıcı, Kızı Su’yu Öldürdü

TEKİRDAĞ’DA KIZINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Çorlu ilçesinde, Amir Yazıcı (44) kızı Su Dilem Yazıcı’yı (13) boğarak öldürdükten sonra, bileklerini keserek intihara kalkıştı. İlk duruşmada, Amir Yazıcı “Kadına karşı altsoyunu tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 10 Şubat 2025 tarihinde Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi’ndeki evlerinde meydana geldi. Daha önce boşanan Yazıcı, sosyal medya hesabında eski eşini hedef alarak, “Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.’dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah” şeklinde bir paylaşım yaptı.

AİLE DURUMU ANCAK POLİSİ YETİŞTİRDİ

Bu paylaşımı gören yakınları, Yazıcı’ya ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Amir Yazıcı’yı yaralı, kızı Su Dilem’i ise ölü buldu. Amir Yazıcı hastaneye kaldırılırken, yapılan incelemede kızının bileklerinde kesici aletle yapılan 1 santimetre derinliğinde kesiklere rastlandı. Hastanede tedavi edilen Yazıcı, ardından gözaltına alındı.

KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Yazıcı, polise verdiği çelişkili ifadeler sonrasında, kızını boğarak öldürdüğünü ve ardından intihar gibi göstermek için hem kendi hem de kızının bileklerini kestiğini açıkladı. Tutuklanan Amir Yazıcı hakkında “Kadına karşı altsoyunu tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmaya Yazıcı, avukatları ve eski eşi G.U. ile aile üyeleri katıldı. G.U., olay günü eski eşinin çocuğuna; “O evinizi yakacağım, annenle seni öldüreceğim” dediğini aktardı. Kızının güvenliğini düşünerek eve gitmediğini ifade etti.

İFADELERİ ÇELİŞKİLİ

Yazıcı, kızının annesine olan ilgisi sebebiyle tartışma yaşadığını belirterek olayın sırasını anlattı. Tartışmanın ardından Su’nun yüzünü tırnaklarıyla çizdiğini ve daha sonra boğuşarak hareketsiz kaldığını iletti. Yazıcı, ardından bileklerini ve boynunu kestikten sonra eski eşine mesajlar gönderdi. Mahkemede, Yazıcı’nın kızıyla birlikte intihar etmeyi planladığını iddia etti. Sonuç olarak, Amir Yazıcı, “Kadına karşı altsoyunu tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.