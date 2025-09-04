Amir Yazıcı, Kızını Öldürdü, Ceza Aldı

ÇORLU’DA KORKUNÇ CİNAYET VE İNTİHAR GİRİŞİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Amir Yazıcı (44), kızı Su Dilem Yazıcı’yı (13) boğarak, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Bu olay, 10 Şubat 2025 günü Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi’nde Amir Yazıcı’nın evinde gerçekleşti. Daha önce eşinden boşanan ve bir fabrikada çalışan Amir Yazıcı, sosyal medya hesabında eski eşine yönelik bir mesaj paylaşarak, “Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.’dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah” ifadesini kullandı. Bu durumu gören aile üyeleri, Yazıcı’ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni bilgilendirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Amir Yazıcı’nın kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Evin içinde bileklerinde kesik bulunan Amir Yazıcı yaralı halde bulundu. Ancak, kızı Su Dilem Yazıcı’nın cesedi evde ölü olarak bulundu. Amir Yazıcı hastaneye kaldırılmak üzere sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda Su Dilem’in her iki bileğinde de kesici aletle 1 santimetreden derin kesikler bulunduğu belirlendi. Amir Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

AMİR YAZICI’DAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Gözaltına alındığında çelişkili ifadeler veren Amir Yazıcı, kısa bir süre sonra kızını boğarak öldürdüğünü, sonrasında intihar etmek amacıyla hem kendi hem de kızının bileklerini kestiğini belirtti. Tutuklanan Yazıcı, Çorlu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kadına karşı altsoyunu tasarlayarak öldürme’ suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandı. Davanın ilk duruşmasında Amir Yazıcı, avukatları ile birlikte eski eşi G.U. ve yakınları hazır bulundu.

G.U.’NUN ŞİKAYETİ VE OLAY GÜNÜNDE YAŞANANLAR

G.U., ifadesinde olay günü Amir Yazıcı’nın kızıyla tartıştığını öğrendiğini, bu yüzden eski eşini aradığını aktararak, “Kızımı sorduğumda, ‘Kızım benimle birlikte gezmeye çıkacağız, kahvaltı yapacağız’ dedi” şeklinde belirtti. G.U., Amir Yazıcı’dan şikayetçi olduğunu ifade ederken, eski eşin kendisine gönderdiği mesajları ve olaydan sonra yaşananları da aktardı.

SANIK AMİR YAZICI’NIN SAVUNMASI

Yazıcı, kızının annesinin ilişkileri hakkında tartışma çıkardığını öne sürerek, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Kızının yüzünü tırnaklarıyla çizdiğini ve bu arbededen sonra onu boğarak öldürdüğünü belirtti. Amir Yazıcı, intihar amacının planlı olmadığını, “Planım konuşup alışverişe gidip eve döndüklerinde onun yanında intihar etmekti. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm, çok pişmanım” diyerek mahkemeye savunma yaptı. Mahkeme heyeti, Amir Yazıcı’ya ‘Kadına karşı altsoyunu tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.