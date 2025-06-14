Amişler, bağışıklığı güçlendiren yaşam tarzı

AMİŞLERİN YAŞAM BİÇİMİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Amişler, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya göç eden bir topluluk olarak, zamanla donmuş bir yaşam tarzıyla tanınıyor. Atalarının yüzyıllar önceki geleneklerini sürdüren Amişler, at arabasıyla seyahat ediyor. Son on yılda, bu topluluk tıp dünyasının ilgisini de çekiyor. Dünya genelinde astım, egzama ve alerji gibi bağışıklık sorunları artarken, Amişler bu rahatsızlıklardan etkilenmiyor. Uzmanlar, bunun sebebinin Amişlerin hayvanlarla iç içe yaşamaları olduğunu belirtiyor.

ARAŞTIRMALAR VE SONUÇLAR

2012 yılında bir grup bilim insanı, Amişlerin neden bağışıklık kökenli hastalıklara daha az yakalandığını araştırmak için harekete geçti. Indiana’daki bir Amiş topluluğu ile Güney Dakota’daki Hutteritler üzerinden yapılan incelemelerde, her iki topluluktan 30 çocuğun kan örneği alındı ve bağışıklık sistemleri detaylı bir şekilde incelendi. Amişler ve Hutteritler arasında benzerlikler olsa da, Hutteritlerin astım ve alerji oranları Amişlerinkinden dört ila altı kat daha fazla. Hutteritlerin endüstriyel tarım teknolojilerini benimsedikleri belirtilirken, Amişler’in küçük yaşlardan itibaren mikropla iç içe yaşaması önemli bir fark olarak öne çıkıyor.

ALERJİ RİSKİNİN DÜŞÜK OLMASI

2016’da gerçekleştirilen bir araştırmada, Amiş çocuklarının, çevresel faktörlerin bağışıklık sistemlerini şekillendirmesiyle alerji risklerinin daha düşük olduğu ortaya kondu. Amiş çocuklarının düzenleyici T hücreleri bakımından daha zengin oldukları saptandı. T hücreleri, bağışıklık tepkilerini düşürmeye yardımcı oluyor. Ayrıca, Amiş evlerinden toplanan toz örnekleri, çocukların daha fazla bakteri maruziyeti yaşadığını gösterdi. Benzer bulgular, Alp Dağları’ndaki çiftliklerde büyüyen çocukların korunduğunu ortaya koyan araştırmalarda da bulundu.

EVCİL HAYVANLARIN ROLÜ

California San Diego Üniversitesi’nden Jack Gilbert, çocukların çiftlik hayvanlarıyla büyümesinin astım ve alerji riskini yaklaşık %50 azalttığını vurguluyor. Yapılan yeni bir çalışma, evde bir köpeğin bulunmasının genetik olarak egzama riski taşıyan çocukları koruduğunu gösterdi. Ancak, araştırmalar, egzama teşhisi konmuş birine köpek sahip olmanın semptomları kötüleştirebileceğinin de altını çiziyor. Evcil hayvanların, insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yapılan yeni bilgi akışları, bu durumun ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaya devam ediyor.

MİKROBİYOM VE SAĞLIK

Evcil hayvanlarla olan etkileşimimizin, “mikrobiyomumuz” üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Mikrobiyom, bağırsaklar, ağız ve cilt gibi yerlerdeki mikrop kolonilerinin toplamı olarak tanımlanıyor. Wisconsin Üniversitesi’nden Nasia Safdar, hayvanların insan sağlığında nasıl bir rol oynayabileceğine dair çalışmalar yürütüyor. Ancak bazı araştırmacılar, hayvanlardan insanlar aracılığıyla geçen bakterilerin uzun vadede etkili olmayabileceği görüşünü savunuyor.

GELECEK ARAŞTIRMALAR VE SOSYAL ETKİLER

Gilbert, hayvanların, bağışıklık sistemimizin evriminde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Çeşitli araştırmalar, bağışıklık sistemimizi desteklemenin yollarını araştırmaya devam ediyor. İrlandalı gezgin toplulukları üzerine yapılan çalışmalar, bu grupların benzer bağışıklık sorunları yaşamadığını ve bunun mikrobiyomlarının kadim kalmasından kaynaklandığını gösteriyor. Ayrıca, Arizona Üniversitesi ve İtalya’daki araştırmalar, evcil hayvanlarla yaşamın zdrowhance etkilerini mercek altına alıyor. Bunun yanında, evcil hayvan sahibi olmanın düzenli dışarı çıkmayı teşvik ederek, doğadaki mikroplara maruz kalmamıza yol açtığı da ifade ediliyor.