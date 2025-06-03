Amisos Çocuk Korosu İki Ödül Kazandı

AMİSOS ÇOCUK KOROSU’NDAN İKİ ÖDÜL

Samsun’da 7-12 yaş grubundan oluşan Amisos Çocuk Korosu, katıldığı Türkiye Korolar Şenliği’nde “Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı” ödülünü ve “Jüri Özendirme Ödülü”nü kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi. Topluluk, Aralık 2024’te çalışmalara başladı ve çoğunluğu müzik öğretmeni olan çocuklardan oluşuyor. Amisos Çocuk Korosu, sanatla büyüyen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir koro topluluğu olarak kısa bir sürede dikkat çekici başarılara imza attı.

KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ

Koro, ilk konserini 25 Nisan 2025’te düzenlenen müzik festivalinde verdi. Ayrıca, 11 Mayıs’ta Atakum AtaSahne’de sahne alarak “Aile Konseri” gerçekleştirdi. Bu konserde, çoğunluğu velilerden oluşan Amisos Akademi Korosu ile birlikte sahneye çıkarak, müziğin birleştirici gücünü sergiledi. Türkiye’nin önde gelen müzik organizasyonlarından biri olan 27. Türkiye Korolar Şenliği’nde başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

BAŞARI VE DESTEK

Müzik alanında uzman bir jüri tarafından değerlendirilen Amisos Çocuk Korosu, kazandığı “Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı” ve “Jüri Özendirme Ödülü” ile Samsun’un sanatsal potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Bu önemli başarıda, Koro Şefi Kader Genç ile yardımcı şefler Tuba Yüce ve Burak Şahin’in yanında çocukların gelişimine destek veren aileler de büyük rol oynadı.