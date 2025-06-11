Amit Halevy, İsrail’de Barış İçin Gösteriyor

GAZZE’DE DEVAM EDEN SAVAŞ VE İSRAİL KAMUOYU REAKSİYONLARI

Gazze’deki savaşın başlamasının ardından geçen 20 aylık süre zarfında Amit Halevy, İsrail sokaklarında çeşitli tepkilerle karşılaştı. Barış çağrısı yaptığı için tükürüldü, bağırıldı, hatta taş ve yumurta yağmuruna tutuldu. “Sessizce otururduk, sadece beyazlar giymiş bir grup kadın, ellerinde İbranice, Arapça ve İngilizce ‘merhamet’, ‘barış’, ‘gıda güvenliği’ yazan pankartlar tutuyorduk” diyor. Barışa karşı olan bu nefret, “İşgali Durdurun” ya da “Gazze’yi Özgür Bırakın” gibi sloganlarla daha da belirginleşiyormuş. “Tel Aviv’deki bir barış oturma eylemi sırasında bir adam, Gazze’de hepimizin tecavüz edilmesini dilediğini haykırdı, biz ise elimizde ‘sevgi’ yazılı pankartlarla sessizce oturuyorduk” ifadeleriyle yaşadığı durumu anlatıyor.

AİLEDEKİ TARTIŞMALAR VE DEĞİŞİM

Amit, savaşın ilk aylarında benimle bu durumu tartışmıştı. Yahudi Soykırımı’ndan kurtulanların torunlarından biri olarak, Gazze’yle ilgili aile tartışmalarının kendisini nasıl etkilediğinden bahsetmişti. Şu anda, ailesinde yaşanan değişimlerden memnun olduğunu belirtiyor. “Babama, daha önce duyamadığı şeyleri söyleyebiliyorum ve bu konu onu etkiliyor” diyor. “Bana ‘ama Hamas ne olacak’ diyor. Ben de ona ‘baba, dün gece 80 çocuk öldürülmüş olsa da fark etmez – bunun durması gerek’ diyorum. O da anlıyor.”

İSRAİL HALKINDAN ARTAN İLGİ

Gazze’deki acılara karşı artan bir ilgi var, fakat Amit ve arkadaşları hala azınlıktalar. İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI) tarafından yapılan bir anket, Gazzeli sivillerin çektiği acıların hükümetin savaş kararlarında dikkate alınıp alınmaması gerektiğini sordu. Çoğunluk, %67 oranıyla bu durumu ya görmezden gelmeyi ya da “küçük bir ölçüde” dikkate almayı tercih ediyor. Bir buçuk yılı aşkın çatışmalardan sonra birçok İsrailli savaşın sona ermesini istiyor. Bunun sebebi, Gazze’deki acılardan çok, Hamas’ın elinde bulunan rehineler için duyulan endişe.

SAVAŞIN ETKİLERİ VE KAMU YETKİLİLERİ

Gazze’deki savaş, Hamas’ın Ekim 2023’te gerçekleştirdiği saldırılarla başladı ve bu dönemde oldukça yüksek sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, bu tarihten bu yana en az 54.607 Filistinli öldü. Ülkede savaş karşıtı gösterilerde, bir aktivist grubu, Gazze’de öldürülen çocukların fotoğraflarını taşımaya başladı. “Çok fazla saldırgan tepki alacağımızı düşünmüştük,” diyen organizatör Alma Beck, insanların çocukların hikayelerini sorduğunda şaşkınlık yaşadıklarını ifade ediyor.

SAVAŞA KARŞI GÖRÜŞLERDEKİ DEĞİŞİMLER

İsraillilerin savaşa destek vermesi geçmişte olduğundan daha azalmış durumda. Amacı Gaza’daki Hamas’ı yok etmek olan Netanyahu halkın savaş hakkındaki görüşlerini göz ardı ediyor. Gözlemcilere göre, savaşın sona ermesini isteyenlerin çoğu, ona asla oy vermeyecek insanlardan oluşuyor. “Eğer hükümetten yanaysanız, ne yaptıklarına bakmaksızın destekliyorsunuz demektir” diyen IDI’dan Prof. Tamar Hermann, bunun toplumda yarattığı bölünmeleri ortaya koyuyor.

DETOYUN DEPRESYONUNA NEDEN OLAN SAVAŞ TARTIŞMALARI

Kudüs’te İsrail parlamentosuna giden caddelerde toplanan destekçiler, savaşın hedeflerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyor. Bir gösterici, “Hamas tamamen yenildiğinde savaş sona erecek” diyor ve durumun bazı koşullara bağlı olduğu görüşünde. Savaşın sona erdirilmesi gerektiğini savunanlar arasında, pek çok aile, yakınlarının esaret altında öldüğünden endişe ediyor.

GÖSTERİCİLERİN DUYGULARI VE AİLELERİN TEPKİLERİ

Savaş karşıtı gösterilerde Gazzelilerin neredeyse hiç yer almadığı belirtiliyor. Mikal Eliahu Ifhar, “Gazze’deki bombaları duyduğumda içim parçalanıyor,” derken, arkadaşlarıyla olan mesafesi nedeniyle yaşadığı duygusal zorlukları dile getiriyor. Amit Halevy, gösterilerde yaşadığı taciz nedeniyle Amerika’ya gitmeyi planlamış, ancak orada da hislerini paylaşmakta zorluk çekmiş. “İsrail’deki Filistin yanlısı gösterilere katıldığımda insanlar benden uzak durdu,” diyor.

ANTİSEMİTİZM VE HİÇBİR YERDE HUZUR BULAMAMAK

Amit, “Kimsenin İsrail’den şu anda nefret ettiği kadar nefret edemeyeceğini sanmıyorum, çünkü kendimi ihanete uğramış hissediyorum – ve burası benim evim” diyerek, yaşadığı duygusal karmaşayı anlatıyor. Antisemitizm suçlamalarının Avrupa ve Amerika’daki Filistin yanlısı hareketleri zorlaştırdığına dikkat çekiyor. “Bu durum, benim gibi insanlar için çok karmaşık. Görüşlerimiz nedeniyle insanlar bizden uzaklaşıyor.”