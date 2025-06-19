Amos Antik Kenti’nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

MARMARİS’TE TİYATRO YAPISININ ÇEVRE DÜZENLEMESİ TAMAMLANDI

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti’nin tiyatro yapısının orkestra bölümünün çevre düzenlemesi tamamlandı. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kazı statüsüne alınan bu önemli alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında destekleniyor. Kazı çalışmaları, Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Belediyesi ve Martı Otel ile Marina’nın sponsorluğunda devam ediyor. Asarcık Tepesi’nde bulunana antik kentte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer’in liderliğinde 2025 yılı çalışmalarına devam ediliyor.

KÜLTÜREL MİRASI KORUMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Marmaris Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde bu yıl kazı çalışmalarında tiyatro yapısındaki orkestra bölümünün çevre düzenlemesinin tamamlandığı bilgisi verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kentin orta terasında yer alan Apollon Samnaios Tapınağı etrafında çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı. 2023 yılından beri sürdürülen, kentin sivil yaşamına dair önemli ipuçları sunan sivil yapılar bölgesindeki kazılar bu yıl da devam ediyor.”

Tiyatronun sahne binası, akropolde bulunan Athena Kutsal Alanı (Temenos) ve kuzey surlarında, kazı, sondaj, belgeleme, basit onarım ve çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Tespit edilen mimari kalıntılar üzerinde derz, capping ve basit koruma uygulamaları uygulandı. Antik kentin deneyimlenmesini kolaylaştıracak modern yürüyüş güzergahı onarım çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Amos’ta gerçekleştirilen her adımın, binlerce yıllık tarihin izlerini geleceğe taşıdığı belirtildi. Kazı başkanı Gürbüzer ve ekibine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.