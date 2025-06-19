Amos Antik Kenti’nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

MARMARİS’TE AMOS ANTİK KENTİ’NDEN YENİ GELİŞMELER

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti’nde, tiyatro yapısının orkestra bölümünün çevre düzenlemesi tamamlandı. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kazı statüsü kazanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklenen bu kazı çalışmaları, Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Belediyesi ve Martı Otel ile Marina’nın sponsorluğu altında devam ediyor. Asarcık Tepesi’nde bulunan antik kentte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer’in liderliğinde 2025 yılı çalışmaları sürmekte.

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Marmaris Ticaret Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde bu yıl, 3 yıl süren tiyatro yapısındaki orkestra bölümünün çevre düzenlemesinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Kentin orta terasında yer alan Apollon Samnaios Tapınağı etrafında çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı. 2023 yılından bu yana sürdürülen, kentin sivil yaşamına dair önemli ipuçları sunan sivil yapılar bölgesindeki kazılar bu yıl da devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

MODERN YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI İYİLEŞTİRİLİYOR

Tiyatronun sahne binası, akropoldeki Athena Kutsal Alanı (Temenos) ve kuzey surlarında yürütülen kazı çalışmaları, sondaj, belgeleme, basit onarım ve çevre düzenleme faaliyetleriyle devam ediyor. Ayrıca, tespit edilen mimari kalıntılarda derz, capping ve basit koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor. Antik kentin deneyimlenmesini kolaylaştırmak için modern yürüyüş güzergahı onarım çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Amos’ta atılan her adımın, binlerce yıllık tarihin izlerini geleceğe taşımakta olduğu vurgulandı. Kazı başkanı Gürbüzer ve ekibine teşekkür edildiği açıklamada, çalışmaların önemine dikkat çekildi.