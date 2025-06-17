Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir’de Kamp Yaptı

AMPLATE FUTBOL MİLLİ TAKIMI KIRŞEHİR’DE KAMPTA

Ampute Futbol Milli Takımı, Uluslar Ligi için hazırlıklarını Kırşehir’de başlattı. Polonya’da gerçekleştirilecek Uluslar Ligi öncesinde Kırşehir’de yoğun bir kamp sürecine giren Ay-yıldızlı ekip, Teknik Direktör İsmail Temiz’in yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu rakiplerle dolu turnuva için çalışan takım, İngiltere, Fas ve Japonya gibi güçlü takımlarla karşılaşacak.

KAMP SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİLER

Kamp sürecinin önemine değinen Ampute Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, “Kırşehir kampı sonrasında turnuvaya katılacağız. Turnuva sonrasında Azerbaycan’da ikili kampımız olacak. 2026 Dünya Şampiyonası için de hazırlıklarımız başlamış olacak. Gençlerle tecrübeli ağabeyleriyle takım olacaklar. Rakipler güçlü, ancak biz de güçlü bir ekibiz. Fiziksel ve taktiksel olarak en üst düzeye ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Ömer Güleryüz, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Güleryüz, “Zorlu rakipler var ama biz bu tarz mücadelelere alışığız. Sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak, aralarından sıyrılacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

KIRŞEHİR CAMİASI TARAFTARLA YAN YANA

Ampute Futbol Milli Takımı, kamp sürecinin ardından turnuva öncesi son hazırlıklarını tamamlamanın akabinde Polonya’ya hareket edecek. Kırşehir’deki Ahi Stadyumu’na gelen takım otobüsü, şehir halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Gençler, ampute takım oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kırşehir’de devam eden bu kamp süreci, 26 Haziran tarihinde sona erecek.