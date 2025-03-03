Amrabat’ın Premier Lig’e Transferi Açıklandı

SOFYAN AMRABAT’IN KISA TÜRKİYE KARİYERİ

Fenerbahçe, sezonun başında kadrosuna dahil ettiği Sofyan Amrabat ile olumlu sonuçlar elde etti. Ancak, yıldız orta saha oyuncusunun Türkiye’deki kariyeri oldukça kısa sürdü. İddialara göre, Sofyan Amrabat yeniden İngiltere Premier Lig’e dönebilir.

MANCHESTER UNITED’IN TRANSFER PLANI

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Manchester United, Sofyan Amrabat’ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Kırmızılı ekibin, bu transfer için Fenerbahçe’ye 20 milyon euro net bonservis bedeli ödeyeceği ve başarıya bağlı olarak 5 milyon euro daha bonus verebileceği ifade ediliyor.