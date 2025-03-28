Amsterdam’daki Bıçaklı Saldırganın Yakalanma Anı

Bıçaklı Saldırının Ayrıntıları

Amsterdam’da meydana gelen bıçaklı saldırıda, en az 5 kişi yaralandı ve saldırganın bir sivilin yardımıyla yakalandığı anların görüntüleri paylaşıldı. Olay, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat’ta gerçekleşti. Yaralılardan üçünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırganın Yakalanma Anı

Saldırının nedeni henüz belirlenmezken, polisin olay sırasında saldırganı bir sivilin yardımıyla gözaltına aldığı anlar dikkat çekiyor. Hollanda medyasına yansıyan haberlere göre, çevrede bulunan bir kişi, Dam Meydanı’nda 5 kişiyi bıçaklayan şüpheliyi etkisiz hale getirmeyi başardı. Kaos ortamında, sivil, polis gelene kadar saldırganı kontrol altında tutmayı başardı.